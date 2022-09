 PRIMAVERA FROSINONE-NAPOLI, LE MODALITÀ DI ACCESSO

Il Frosinone Calcio comunica le modalità di accesso per la gara FROSINONE-NAPOLI in programma Sabato 3 settembre alle ore 11:00, valevole per la 4° giornata del Campionato Primavera 1.

APERTURA BIGLIETTERIA:

I tagliandi potranno essere prenotati gratuitamente ed ESCLUSIVAMENTE online sul sito

https://frosinonecalcionapoliprimavera1locali.eventbrite.it

Accrediti Stampa/Fotografi

Le richieste dovranno essere inviate alla mail giovanili@frosinonecalcio.com entro e non oltre le ore 19 del giorno antecedente la gara e dovranno seguire la regolamentazione pubblicata sul sito ufficiale https://www.frosinonecalcio.com/accrediti/