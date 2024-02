 PRIMAVERA, LE PAROLE DI MISTER GREGUCCI NEL POST DI FROSINONE – ROMA

La Primavera batte la Roma di misura, decisiva la rete di Luna, che regala ai giallazzurri 3 punti fondamentali per la classifica e soprattutto per il morale, perché i giallorossi sono sicuramente tra gli avversari più insidiosi del torneo. Ecco le parole del tecnico del Frosinone Angelo Gregucci nel post gara: “Una vittoria di carattere, di sacrificio che deve però essere da slancio per le prossime partite, la strada è ancora lunga e la salvezza passa da queste prestazioni. La classifica è sicuramente migliorata, oggi abbiamo battuto la Roma, una squadra forte, un risultato che fa bene all’umore dei ragazzi, ma dovremo essere bravi già da stasera ad azzerare tutto e pensare al prossimo match contro il Cagliari”.

La parola d’ordine è continuità: “Se avremo questo spirito e questa predisposizione al lavoro potremo toglierci grandi soddisfazioni e raggiungere il nostro obiettivo – continua Gregucci -, ma per esperienza posso assicurare le che insidie di questo campionato sono ancora tante e non sarà facile, però devo ammettere che queste ultime prestazioni lasciano ben sperare. L’obiettivo sta diventando non solo quello di fare punti in classifica, ma di alzare l’asticella. Settimana dopo settimana lavoreremo anche per formare calciatori, con l’augurio che questi possano essere poi pronti per la prima squadra. La forza del gruppo? L’abbraccio finale di tutti è stato molto bello, parliamo di ragazzi giovani con diverse culture, che parlano lingue diverse, ma poi il calcio azzera tutto ed è la mentalità che conta. Ora pensiamo già alla prossima, al Cagliari, un avversario tostissimo, ora verrà il difficile perché tutti affronteranno questo Frosinone in maniera diversa, importante sarà rimanere umili e pensare partita dopo partita”.