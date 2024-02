 PRIMAVERA, FROSINONE – ROMA 1-0

FROSINONE – ROMA 1-0

Marcatori: 91’ Luna

FROSINONE: Palmisani, Zaknic, Petta, Pahic; Bouabre (68’ Cichero), Boccia, Cichella (90′ Milazzo), Molignano (56′ Ferizaj), Romano, Luna, Selvini

A disposizione: Lagonigro, Stefanelli, Severino, Skahmbaj, Dixon, Cesari, Ioannou, Amerighi. Allenatore: Angelo Adamo Gregucci

ROMA: Marin; Reale, Golic (39′ Chesti), Keramitsis (45′ Mirra), Oliveras, Graziani, Romano, Pisilli; Costa, Mlakar (64′ Misitano), Pagano (80′ Alessio).

A disposizione: Marcaccini, Ienco, Marazzotti, Ivkovic, Seck, Feola, Della Rocca. Allenatore: Federico Guidi

Arbitro: Gabriele Totato della sezione di Lecce

Ammoniti: 79’ Graziani (R)

FERENTINO – Altra vittoria, la quarta in cinque partite per la squadra di mister Gregucci, che battendo la Roma mette a segno un colpo da 90, con la zona salvezza ora distante sole tre lunghezze.

Un Frosinone aggressivo fin dalle prime battute, che prova a colpire dopo appena 7’. Oliveras perde palla, Evan è lanciassimo verso l’area di rigore della Roma e serve Luna, che però non riesce a colpire il pallone con la forza necessaria. Passa solo un minuto ed ecco la risposta della Roma, con il tiro dalla distanza di Reale che Palmisani controlla senza troppi problemi. Bella partita, ritmi alti e altra occasione per i giallazzurri. Passaggio filtrante per Selvini che a tu per tu con Marin si fa ipnotizzare. Il Frosinone è in fiducia e nel giro di 2’ crea due occasioni pericolosissime, prima con Pahic che svetta di testa da calcio d’angolo e scheggia il palo e poi con la botta dal limite di Selvini che Marin respinge.

Nella ripresa è la Roma a partire meglio, la squadra di Guidi sembra aver trovato i giusti ritmi e ad inizio ripresa ha l’occasionissima per passare. Il pallone filtra nell’area di rigore del Frosinone, Graziani aggancia, ma il suo tiro da pochi passi colpisce la parte alta della traversa. Il Frosinone non ci sta e con il rasoterra di Boccia ha la grande occasione, bravo Marin a respingere prima e a bloccare poi su Cichero. Quando la gara sembra ormai destinata al pareggio ecco il lampo giallazzurro. Bel cross di Ferizaj per Selvini, tiro di prima intenzione respinto da Marin, che non poi non può nulla sul tocco di Luna. Ultimi minuti che avari di emozioni fino al fischio d’inizio, che regala al Frosinone la terza vittoria consecutiva, risultato fondamentale in vista del prossimo impegno a Ferentino contro il Cagliari.