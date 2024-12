 PRIMAVERA, PALERMO – FROSINONE 0-0

Palermo – Cutrona, Nicolosi, Avena (dal 40’st Mattaliano), D’acquisto, Di Maro, Barranco, Vaiana, Russo, Di Mitri (dal 46’st Essa), Vaccaro (dal 40’st La Mantia), Brutto. A Disposizione: Greliak, Runza, Tarantino, Messina, Martinez, Salvador, Visconti, Mule. Allenatore: Del Grosso

Frosinone – Minicangeli, Diallo, Corallini, Borgia, Pelosi, Stoyanov, De Filippis (dal 25’pt Buonpane), Molignano, Dixon, Carfagna, Befani. A disposizione: Dosso, Cellupica, Reali, Shkambaj, Antonellis, Schietroma, Grosso, Buonpane, Fiorito, Baptista, Giora, Mezsargs. Allenatore: Pesoli

Arbitro: Ferdinando Emanuel Toro della sezione di Catania

Assistenti: Giuseppe Bosco della sezione di Lanciano e Paolo Di Carlo della sezione di Pescara

Ammoniti: 21’st Di Mitri, 46’st Essa

Carini – Si ferma la scia di vittorie del Frosinone. Nella trasferta siciliana contro il Palermo la squadra allenata da Emanuele Pesoli non va oltre lo 0-0 nonostante la solita buona prestazione sotto il punto di vista della propositività e intraprendenza. Già dopo appena 9′ i giallazzurri si rendono pericolosi con una conclusione di Befani che cerca di incrociare sfiorando la rete del vantaggio. Le due squadre continuano a studiarsi a vicenda e al 29′ arriva un’altra occasione da matita rossa con il tiro di D’Acquisto che termina alto sopra la traversa. Nella ripresa il copione di gioco sostanzialmente non cambia più di tanto. Il Palermo si difende compatta lasciando pochi spazi, il Frosinone spinge e fa suo il possesso palla ma non riesce a trovare il varco giusto. Al 15′ della ripresa arriva la grande occasione per i ciociari: da fuori area Molignano calcia in porta e non centra lo specchio per una questione di centimetri. Nel finale la partita si fa maschia e di azioni pericolose non ce ne sono: termina 0-0.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio