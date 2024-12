 INTERVISTA POST PARTITA GIUSEPPE AMBROSINO

Frosinone – Le dichiarazioni post partita dell’attaccante giallazzurro Giuseppe Ambrosino dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo.

Giuseppe, avete messo in campo una grandissima prestazione. Nel secondo tempo siete calati fisicamente ed avete perso la linea. Sei d’accordo?

“Si, oggi abbiamo fatto una grande partita, una buona prestazione di squadra. Eravamo preparati ad affrontare una formazione predisposta alla vittoria del campionato. Sono molto forti con giocatori di livello superiore. Oggi, però, abbiamo avuto anche molta sfortuna soprattutto sul loro secondo gol. Siamo dispiaciuti ma andiamo avanti”.

Nonostante questa sconfitta si può dire che il Frosinone finalmente è una squadra solida?

“Noi cerchiamo di migliorarci partita dopo partita. Lo vediamo quotidianamente che stiamo migliorando. Siamo molto contenti di questo ma non basta perché siamo ancora lì sotto e dobbiamo fare di più per tornare nella parte alta della classifica”.

Siamo a tre gare dalla fine del 2024, con questo trend, che cosa dobbiamo aspettarci?

“Noi daremo sicuramente il massimo per fare più punti possibili. Ripeto oggi non abbiamo avuto episodi a nostro favore, non sarà sempre così. Una cosa è certa daremo il massimo da qui alla fine”.

