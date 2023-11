 PRIMAVERA, SASSUOLO-FROSINONE 3-0

Sassuolo – Frosinone 3-0

Reti: 18′, 88′ Russo, 28′ Cinquegrano (S)

Sassuolo: Theiner; Cinquegrano, Loeffen, Cannavaro, Falasca (46′ Parlato); Lopes, Leone (63′ Caragea), Kumi; Knezovic (56′ Bruno); Neophytou (56′ Moriano), Russo. A disp.: Scacchetti, Piantedosi, Okojie, Baldari, Ioannou, Petrosino, Corradini. Allenatore: Bigica

Frosinone: Avella; Pahic, Severino, Molignano (46′ R. Romano), Mezsargs, Boccia (67′ Voncina), Giunashvili, Stoyanov (67′ Milazzo), Cissè (80′ Totti), Lusuardi, Antoci (46′ Dixon). A disposizione: T. Romano, Lagonigro, Stefanelli, Evangelisti, Shkambaj, Aromatico. Allenatore: Gregucci

Arbitro: Caldera della sezione di Como

Ammoniti: Falasca (S), Lopes (S); Lusuardi (F)

SASSUOLO – Altro appuntamento rimandato con la vittoria per la Primavera giallazzurra, che cede al Sassuolo 3-0. La squadra di mister Gregucci rimane così all’ultimo posto in classifica con un punto.

Sono i padroni di casa a partire forte e a trovare dopo 18′ il vantaggio. E’ un gran gol quello Russo, che vede Avella fuori dai pali e lo batte con un preciso pallonetto. Al 22′ ci prova ancora Russo, stavolta è bravo l’estremo difensore giallazzurro a farsi trovare pronto. Il Frosinone prova una timida reazione con Antoci, ma Cannavaro è attento e libera l’area. Al 22′ ecco il raddoppio neroverde. Angolo di Knezovic su cui svetta Cinqugrano. Il Sassuolo potrebbe allungare ancora, ma Avella salva su Kzenovic prima e Kumi poi. Per il Frosinone nel finale di tempo ecco l’occasionassima per accorciare, ma Mezsargs manda fuori da buona posizione.

Nella ripresa i giallazzurri provano a scuotersi. Milazzo per Voncina, ma il tiro dell’attaccante è bloccato senza problemi da Theiner. Girandola di cambi e ritmi che calano sensibilmente, il Sassuolo controlla ed il Frosinone prova ad infiammare il match. Al minuto 81 è Dixon di testa a mandare alto sopra la traversa, ma all’88’ è ancora Russo a chiudere i conti. L’incornata dell’attaccante neroverde su invito di Caragea consegna i tre punti al Sassuolo. Per il Frosinone nuova occasione di riscatto sabato prossimo in casa del Genoa.