 PRIMAVERA2, IL FROSINONE VUOLE IL BIS IN CALABRIA: ASSALTO AL COSENZA

Sono tanti i motivi di interesse per il Frosinone di mister Giorgio Gorgone, che si avvicina alla gara di sabato (ore 11) sul campo del Cosenza. C’è la vetta della classifica, senza dubbio, a corroborare il buon lavoro svolto finora dallo staff giallazzurro e dalla squadra. E ci sono anche le note liete che arrivano dalle risposte che stanno dando i singoli. A partire – citandone qualcuno – dai neo arrivati Favale e Stampate per passare al prodotto fatto in casa Cangianiello, all’esplosione dell’attaccante Jirillo alla sua seconda stagione in Primavera2, alla bella ribalta che si sta prendendo il portiere Palmisani, inserito nella top 11 dell’ultima settimana, autore a Cosenza di almeno 2 grandi interventi comunque sul risultato già ampiamente acquisito.

Sabato prossimo, come detto, trasferta in casa del Cosenza (si gioca a Montalto Uffugo, ore 11), sul campo di una formazione che ha 6 punti ma anche una partita in meno ed è reduce dalla vittoria (3-2) in casa dell’Ascoli.

Le due settimane di lavoro in casa giallazzurra sono trascorse come sempre con grande serenità ma anche col duro lavoro quotidiano. Il tecnico Gorgone è un perfezionista e col suo staff non lascia nulla al caso. Le tre vittorie ottenute paradossalmente potrebbero essere poste sullo stesso piano dell’unica gara persa, a Pisa, dove il Frosinone ha giocato un’ora ad alto livello, non riuscendo però a capitalizzare quanto invece fatto nelle altre gare. E poi c’è da dire che, in genere, il girone di andata di un campionato Primavera2 che, per quanto pubblicizzato, non ha però una grande copertura mediatica e non permette di avere un quadro esaustivo del valore di tutte le squadre del girone B. Detto questo, i giallazzurri convocati per la trasferta in Sila saranno 20. Out lo sfortunato Bianchi per un problema alla spalla, out anche l’attaccante Piacentini e out anche il difensore Bracaglia per una caviglia non al meglio. Torna invece nei ranghi Pittaccio.