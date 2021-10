Sono stati ufficializzati dalla Lega di serie B gli anticipi e posticipi dalla 16.a di andata alla 1.a di ritorno. Frosinone-Ternana per la 16.a giornata di andata è in programma sabato 4 dicembre alle ore 14. Sabato 11 dicembre, per la 17.a giornata, Monza-Frosinone è in programma alle ore 14. La settimana successiva, sabato 18 dicembre, Frosinone-Spal per la 18.a di andata è fissata per le ore 16.15. Il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, il posticipo serale della 19.a giornata di andata vedrà in scena Pisa-Frosinone alle ore 20.30. Ultima gara del 2021, il 29 dicembre per la 1.a di ritorno, Parma-Frosinone alle ore 14.