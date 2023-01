 PROGRAMMA DEL WEEKEND, FEMMINILE E SETTORE GIOVANILE

Riprendono tutti i campionati, sia la Serie C femminile che le categorie under del settore giovanile.

Le ragazze di mister Crecco ospiteranno a Ferentino il Trastevere, compagine attualmente 3ª in classifica.

Stesso avversario per tutte e tre le categorie nazionali, la Reggina: gli under 17 saranno ospiti a Reggio Calabria mentre gli under 16 e gli under 15 attenderanno al “Vollero” di Ceprano gli avversari.

Gli under 14 saranno impegnati in una doppia trasferta: nel campionato Pro affronteranno l’Ancona domenica pomeriggio, mentre il sabato alle 17:00 l’Atletico 2000.

SERIE C – FEMMINILE

Domenica 22 gennaio alle ore 14:30 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Trastevere

UNDER 17

Domenica 22 gennaio alle ore 11:00 – Reggio Calabria (RC)

Reggina – FROSINONE

UNDER 16

Domenica 22 gennaio alle ore 14:00 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Reggina

UNDER 15

Domenica 22 gennaio alle ore 11:30 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Reggina

UNDER 14 – PRO

Domenica 22 gennaio alle ore 15:00 – Ancona (AN)

Ancona – FROSINONE

UNDER 14 – ÉLITE

Sabato 21 gennaio alle ore 17:00 – Roma (RM)

Atletico 2000 – FROSINONE

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio