 PROGRAMMA DEL WEEKEND, FEMMINILE E SETTORE GIOVANILE

Questo fine settimana scenderanno in campo sia il femminile che le categorie under maschili ad esclusione dell’Under 17 che riposerà.

Le ragazze di mister Crecco affronteranno, a Ferentino, la Cantera Adriatica Pescara con l’obiettivo di riscattare la brutta sconfitta contro Crotone.

Gli Under 16 e gli Under 15 sfideranno il Benevento al Centro Sportivo “Avellola”: i ragazzi di mister Mancone cercheranno di recuperare i due punti persi nella scorsa giornata, mentre i ragazzi di mister Mizzoni, forti del 3-0 ai danni dei Lupi rossoblu, giocheranno contro il Benevento da quarti in classifica.

Ultimo atto del campionato Pro degli Under 14, domenica si gioca il recupero della 15a giornata contro la Vis Pesaro.

Ancora lungo il cammino degli under 14 di mister Broccolato che ad oggi sono a +10 dalla seconda in classifica. I giallazzurri questo weekend affronteranno la terza in classifica, l’Atletico Lodigiani.

SERIE C – FEMMINILE

Domenica 19 marzo alle ore 14:30 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Cantera Adriatica Pescara

UNDER 17

Riposo

UNDER 16

Domenica 19 marzo alle ore 15:00 – Benevento (BN)

Benevento – FROSINONE

UNDER 15

Domenica 19 marzo alle ore 12:30 – Benevento (BN)

Benevento – FROSINONE

UNDER 14 – PRO

Domenica 19 marzo alle ore 15:00 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Vis Pesaro

UNDER 14 – ÉLITE

Sabato 18 marzo alle ore 15:00 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Atletico Lodigiani

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio