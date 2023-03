 PROGRAMMA DEL WEEKEND, FEMMINILE E SETTORE GIOVANILE

Termina con un terzo posto il campionato under 14 Pro dei giallazzurri di mister Broccolato, a riposo le categorie under 15 e under 16 prima delle ultime gare di campionato.

Questo weekend scenderanno in campo le ragazze del femminile contro il Palermo presso il C.S. “Pasqualino Carini”, le giallazzurre arrivano dalla netta vittoria per 4-0 sul campo della Cantera Adriatica Pescara.

In campo anche l’under 17 di mister Ledesma contro il Benevento, scontro diretto per il posto che vale il playoff. Le due compagini ad oggi hanno gli stessi punti, 34.

Il campionato under 14 élite invece non si ferma mai, il Frosinone affronterà fuori casa il Città di Ciampino.

SERIE C – FEMMINILE

Domenica 26 marzo alle ore 14:30 – Carini (PA)

Palermo – FROSINONE

UNDER 17

Domenica 26 marzo alle ore 12:00 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Benevento

UNDER 16

Riposo

UNDER 15

Riposo

UNDER 14 – PRO

Riposo

UNDER 14 – ÉLITE

Sabato 25 marzo alle ore 15:00 – Ciampino (RM)

Città di Ciampino – FROSINONE

