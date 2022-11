 PROGRAMMA DEL WEEKEND, FEMMINILE E SETTORE GIOVANILE

Fine settimana di riposo per molte compagini del Frosinone.

Gli under 16, 15 e 14 Pro non scenderanno in campo: riposo per il campionato nazionale mentre per il campionato pro i giallazzurri dovevano affrontare il Perugia ma il match è stato rinviato.

Le ragazze ospiteranno il Vis Mediterranea Soccer domenica pomeriggio mentre gli under 17, a Ceprano, attenderanno il Cosenza.

Match casalingo anche per gli under 14 élite che affronteranno la Svi Roma nel Centro Sportivo “Luigi Meroni” di Ripi.

SERIE C FEMMINILE

Domenica 6 novembre alle ore 15:30 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Vis Mediterranea Soccer

UNDER 17

Domenica 6 novembre alle ore 11:00 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Cosenza

UNDER 16

Riposo

UNDER 15

Riposo

UNDER 14 PRO

Riposo

UNDER 14 élite

Sabato 5 novembre alle ore 15:00 – Ripi (FR)

FROSINONE – Svi Roma

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio