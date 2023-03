 PROGRAMMA DEL WEEKEND, FEMMINILE E SETTORE GIOVANILE

Turno di riposo per le ragazze del Femminile.

Dopo la sconfitta subita contro il Benevento, gli under 17 di mister Ledesma ripartono dalla trasferta di Narni dove domenica pomeriggio affronteranno la Ternana.

Doppio incontro con il Lecce: sia gli under 16 che gli under 15 ospiteranno al “Vollero” di Ceprano i lupi salentini.

Derby tutto giallazzurro quello che andrà in scena domenica pomeriggio alle 15, sempre al “Vollero” di Ceprano, infatti gli under 14 di mister Broccolato dovranno fare i conti con l’Accademia Frosinone, compagine che attualmente ricopre il nono posto in classifica.

SERIE C – FEMMINILE

Riposo

UNDER 17

Domenica 2 aprile alle ore 15:00 – Narni (TR)

Ternana – FROSINONE

UNDER 16

Domenica 2 aprile alle ore 12:30 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Lecce

UNDER 15

Domenica 2 aprile alle ore 10:00 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Lecce

UNDER 14 – PRO

Riposo

UNDER 14 – ÉLITE

Domenica 2 aprile alle ore 15:00 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Accademia Frosinone

