 PROGRAMMA DEL WEEKEND, FEMMINILE E SETTORE GIOVANILE

Le ragazze del Frosinone, dopo la vittoria contro la Vis Mediterranea, affronteranno l’Independent. Le giallazzurre sono a quota 13 punti in classifica, quattro vittorie e un pareggio in questa stagione.

Turno di riposo per i classe 2006.

Doppia sfida contro il Cosenza: gli Under 16 giocheranno alle 12:00 mentre gli Under 15 alle 9:30, entrambi presso il Centro Sportivo “Popilbianco”.

Match per la testa della classifica per gli Under 14, nel campionato élite, che affronteranno la Nuova Tor Tre Teste. Diversa la situazione nel campionato Pro perché la capolista Roma sarà attesa a Ceprano dalla compagine di mister Broccolato.

SERIE C – FEMMINILE

Domenica 13 novembre alle ore 14:30 – Napoli (NA)

Independent – FROSINONE

UNDER 17

Riposo

UNDER 16

Domenica 13 novembre alle ore 12:00 – Cosenza (CS)

Cosenza – FROSINONE

UNDER 15

Domenica 13 novembre alle ore 09:30 – Cosenza (CS)

Cosenza – FROSINONE

UNDER 14 – PRO

Domenica 13 novembre alle ore 13:00 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Roma

UNDER 14 – ÉLITE

Sabato 12 novembre alle ore 17:00 – Roma (RM)

Nuova Tor Tre Teste – FROSINONE

