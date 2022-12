 PROGRAMMA DEL WEEKEND, FEMMINILE E SETTORE GIOVANILE

Settimana di sosta per le ragazze di mister Crecco, così come gli under 17 di mister Ledesma.

Regolarmente in campo invece gli under 16 e gli under 15 contro la AS Roma. I giallorossi saranno ospiti del Frosinone in quel di Ceprano, presso il Centro Sportivo “Vollero”.

Continuano con i doppi impegni gli under 14: nel campionato Pro i giallazzurri saranno ospiti della Ternana nel Centro Sportivo “Renato Perona”, mentre nel campionato élite i ragazzi di mister Broccolato ospiteranno al “Meroni” di Ripi il Città di Ciampino.

SERIE C – FEMMINILE

Riposo

UNDER 17

Riposo

UNDER 16

Domenica 4 dicembre alle ore 14:30 – Ceprano (FR)

FROSINONE – AS Roma

UNDER 15

Domenica 4 dicembre alle ore 12:00 – Ceprano (FR)

FROSINONE – AS Roma

UNDER 14 – PRO

Domenica 4 dicembre alle ore 15:00 – Terni (TR)

Ternana – FROSINONE

UNDER 14 – ÉLITE

Sabato 3 dicembre alle ore 15:00 – Ripi (FR)

FROSINONE – Città di Ciampino

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio