 PROGRAMMA DEL WEEKEND, FEMMINILE E SETTORE GIOVANILE

Si ferma il campionato di Serie C Femminile, riprenderà dopo la sosta natalizia.

Stesso discorso per gli Under 16 e gli Under 15 che torneranno in campo a gennaio.

Gli under 17 invece scenderanno regolarmente in campo contro la Lazio, al “Green Club”, domenica pomeriggio. Partita interessante anche ai fini della classifica perché i biancocelesti sono al secondo posto dietro solo alla Roma, mentre il Frosinone si trova tra le tre compagini ferme a 20 punti.

Continuano i doppi impegni dell’Under 14 di mister Broccolato: nel campionato Pro il Frosinone sarà ospite del Perugia presso il Centro Sportivo “Paolo Rossi” ; nel campionato élite la capolista canarina ospiterà la Vigor Perconti, la squadra romana si trova al terzo posto in classifica a -7 dai ciociari.

SERIE C – FEMMINILE

Riposo

UNDER 17

Domenica 18 dicembre alle ore 15:00 – Roma (RM)

Lazio – FROSINONE

UNDER 16

Riposo

UNDER 15

Riposo

UNDER 14 – PRO

Domenica 18 dicembre alle ore 16:15 – Perugia (PG)

Perugia – FROSINONE

UNDER 14 – ÉLITE

Sabato 17 dicembre alle ore 14:30 – Ripi (FR)

FROSINONE – Vigor Perconti

