 PROGRAMMA DEL WEEKEND, FEMMINILE E SETTORE GIOVANILE

Fine settimana ricco di match importanti in casa Frosinone.

Le ragazze di mister Crecco affronteranno il Matera domenica pomeriggio alle 14:30.

I classe 2006 saranno impegnati sabato pomeriggio, in trasferta, contro l’Ascoli per riscattare immediatamente la sconfitta subita nel match contro la Roma.

Gli under 16 e gli Under 15 attenderanno a Ceprano il Bari: i primi arrivano da una vittoria importantissima, in rimonta, contro la Lazio, mentre i classe 2008 nell’ultima di campionato sono usciti sconfitti di misura.

Ancora doppio impegno per gli Under 14: nel campionato Pro affronteranno la Lazio, domenica mattina, mentre nel campionato élite affronteranno, lontano dalle mura amiche, l’Atletico Torrenova.

SERIE C FEMMINILE

Domenica 30 ottobre alle ore 14:30 – Matera (MT)

Matera – FROSINONE

UNDER 17

Sabato 29 ottobre alle ore 15:30 – Ascoli Piceno (AP)

Ascoli – FROSINONE

UNDER 16

Domenica 30 ottobre alle ore 12:30 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Bari

UNDER 15

Domenica 30 ottobre alle ore 10:00 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Bari

UNDER 14 PRO

Domenica 30 ottobre alle ore 11:00 – Ripi (FR)

FROSINONE – Lazio

UNDER 14 élite

Sabato 29 ottobre alle ore 15:00 – Roma (RM)

Atletico Torrenova – FROSINONE

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio