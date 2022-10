Seduta di allenamento pomeridiana alla ‘Città dello Sport‘ di Ferentino per i giallazzurri di mister Grosso che continuano a preparare la partita con il Cosenza. Riscaldamento, lavoro tattico ed esercitazioni tecniche, questo il programma odierno. In gruppo Sampirisi. Differenziato per Oyono. Domani mattina in programma la rifinitura poi la partenza per Cosenza.