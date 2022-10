 RIFORME E RISPARMIO ENERGETICO TEMI PRINCIPALI DELL’ASSEMBLEA DI LEGA B

Assemblea di Lega Serie B a Milano con tutte le società presenti. In apertura, nelle comunicazioni del presidente Mauro Balata, si è proceduto all’aggiornamento dei ricavi in ottica di una maggiore sostenibilità economica e di contrasto alla forte crisi che sta coinvolgendo i vari settori economici del Paese, compreso il calcio.

Sul tema delle riforme di sistema, l’Assemblea ha delegato il presidente Balata, unitamente a una rappresentanza ristretta, di aprire tavoli di confronto urgenti con le componenti, nell’ambito di una riflessione che deve essere svolta con la Federazione gioco calcio, al fine di condividere un percorso riformatore che miri all’effettiva modernizzazione del movimento calcistico italiano, rendendolo sostenibile nella gestione economico-finanziaria e nuovamente competitivo con gli altri Paesi. Proprio in questa direzione esattamente un anno fa, nell’ottobre del 2021, l’Assemblea della Lega Serie B aveva già approvato all’unanimità la proposta di riforma dei campionati arrivata dal presidente federale, confermandosi prima sostenitrice di un radicale cambiamento.

E’ stata anche rilevata la necessità di accompagnare la riforma dei campionati con una profonda revisione della struttura della Governance federale, al fine di renderla più moderna e il più possibile in linea con l’apporto che ogni componente fornisce al sistema calcistico italiano.

Trattato il tema dell’efficientamento energetico con la relazione che si trasformerà in un protocollo di buone pratiche e comportamenti virtuosi come ad esempio l’utilizzo delle luci per le gare in orario diurno, che verranno accese solo in caso di condizioni meteo sfavorevoli o con visibilità limitata, e alcune misure strutturali da adottare negli stadi e nei centri sportivi per generare economie di risparmio.

Pirateria. Durante l’Assemblea è stata illustrata l’attività contro gli illeciti derivanti dalla pirateria della trasmissione delle gare del campionato che comportano un danno stimato all’economia, soprattutto a quella territoriale, di 1,7 miliardi l’anno. Azioni quelle della Lega B che hanno portato nel 2021 944 nomi a dominio e indirizzi IP oggetto di blocco, con il 100% di provvedimenti cautelari accolti dal tribunale: ‘Ma è necessario coinvolgere l’opinione pubblica, attraverso i club, sugli ingenti danni in termini di fatturato e di occupazione che generano questi illeciti’ ha detto Balata. Sempre a questo proposito il presidente della LNPB ha comunicato l’adesione a Fapav, la federazione che tutela l’industria dei contenuti audiovisivi.

NFT. L’Assemblea è stata informata di alcune offerte concrete, di significativo valore e non esclusive, che già superano quelle pervenute nella scorsa primavera, relative agli NFT statici e delle maglie, ambito quest’ultimo innovativo nel settore dei Non-Fungible Token. La Lega B, pur soddisfatta dei risultati raggiunti, ha ritenuto che il mercato debba rimanere aperto per proseguire le trattative in corso e intavolarne di nuove.

Infine si è proceduto alle nomine di competenza con il direttore generale del Como 1907 Carlalberto Ludi che ricoprirà il ruolo di rappresentante della Lega B presso l’European leagues, mentre Paolo Tagliavento, vicepresidente della Ternana, è stato nominato nel Consiglio direttivo del settore tecnico della Figc.