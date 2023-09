 ROMA – FROSINONE | La vendita dei tagliandi

Il Frosinone Calcio comunica che dalle ore 10 di oggi, giovedì 21 settembre, saranno messi in vendita i biglietti per la gara di campionato Roma-Frosinone in programma Domenica 01 ottobre alle ore 20:45 presso lo STADIO OLIMPICO di Roma

Questi i dettagli:

La vendita sarà dedicata esclusivamente ai tifosi in possesso della fidelity Card del Frosinone, under 14 compresi, ad un prezzo dedicato di 29€.

Sarà possibile acquistare il biglietto in tutte le ricevitorie del circuito Vivaticket.

fine vendita ore 19:00 di sabato 30 settembre.

Nel caso di utilizzo di striscioni già inseriti nell`albo nazionale pubblicato nel sito dell`O.N.M.S., non è necessaria la richiesta dell`autorizzazione ma permane l`obbligo di comunicazione alla squadra ospitante, anche per tramite dello SLO.

– Regolamento d`uso dell’Impianto – Stadio Olimpico di Roma

– Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche

– Modulo richiesta esposizione striscioni