 SALERNITANA-FROSINONE 1-1, IL TABELLINO

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato (39’ st Daniluc), Gyomber, Pirola; Mazzocchi (22’ st Ikwuemesi), Martegani (39’ st Legowski), Maggiore (32’ st Bohinen), Bradaric; Candreva, Kastanos; Cabral (39’ st Botheim).

A disposizione: Fiorillo, Costil, Sambia, Fazio, Bronn, Tcaouna, Sfait

Allenatore: P. Sousa.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Brescianini (17’ st Garritano), Barrenechea (46’ st Bourabia), Mazzitelli; Caso (17’ st Baez), Cheddira (32’ st Cuni), Soulé (32’ st Kvernadeze).

A disposizione: Frattali, Cerofolini,Lulic, Kajo Jorge, Reinier, Ibrahmovic, Monterisi, Lusuardi.

Allenatore: Di Francesco.

Arbitro: signor Marco Piccinini di Forlì; assistenti signori Matteo Bottegoni di Terni e Mattia Politi di Lecce. Il Quarto Uomo sarà il signor Federico Dionisi di L’Aquila. Al Var il signor Paolo Mazzoleni di Bergamo, Avar il signor Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia (Na).

Marcatore: 11’ pt Romagnoli (F), 7’ st Cabral (S)

Note: spettatori totali 16217 (814 del Frosinone); angoli: 8-6 per la Salernitana; ammoniti: 30’ pt Caso (F), 33’ pt Okoli (F), 3’ st Mazzocchi (S); recuperi: 5’ pt; 5’ st.

SALERNO – Il Frosinone torna con un punto prezioso dall’Arechi di Salerno (1-1) dopo aver accarezzato a lungo la possibilità di fare bottino pieno. I giallazzurri infatti avevano chiuso meritatamente in vantaggio il primo tempo grazie al gol di Romagnoli all’11’. Annullato il raddoppio al 16’ per offside di Caso mentre Ochoa salva su un colpo di testa ravvicinato di Cheddira. Solo ordinaria amministrazione per Turati nei 45’ nervosi, con i granata alla ricerca del fallo sistematico. Nella ripresa la squadra di Di Francesco parte bene, sfiora il raddoppio con Mazzitelli ma al 7’ incassa il pari di Cabral. Sale sulla scena un maestoso Turati che infiocchetta un momento-monstre con una deviazione da copertina su Maggiore e due respinte di piede. Alla girandola dei cambi ci perde la squadra giallazzurra che abbassa il baricentro, la Salernitana va a folate e fallisce il 2-1 con Ikwumesi nel finale. Ma il pallone dei 3 punti lo spreca anche Baez, con Cuni in agguato al centro dell’area di rigore.