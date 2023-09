 SALERNITANA – FROSINONE | La vendita dei tagliandi

Il Frosinone Calcio comunica che da oggi, martedì 19 settembre, sono stati messi in vendita i biglietti per la gara di campionato Salernitana-Frosinone in programma venerdì 22 settembre alle ore 18:30 presso lo STADIO ARECHI di Salerno

Questi i dettagli della vendita:

– I tagliandi d’accesso per il settore Curva Nord saranno acquistabili presso i punti vendita Ticketone al costo di € 20,00.

– fine vendita ore 19:00 di giovedì 21 settembre. La vendita dei tagliandi per il Settore Ospiti sarà libera con esclusione dei residenti a Salerno e provincia per i quali è necessario essere possessori di Fidelity Card del Frosinone.

Nel caso di utilizzo di striscioni già inseriti nell`albo nazionale pubblicato nel sito dell`O.N.M.S., non è necessaria la richiesta dell`autorizzazione ma permane l`obbligo di comunicazione alla squadra ospitante, anche per tramite dello SLO.

– Regolamento d`uso dell`Impianto Stadio Arechi

– Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche

– Modulo richiesta esposizione striscioni