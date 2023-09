 PRIMAVERA, ROMA – FROSINONE 3-2

Roma – Frosinone 3-2

Reti: 13′ Louakima (R), 22′ aut.Louakima (F), 48′ Misitano (R), 70′ Cherubini (R), 90′ Amerighi (R)

Roma: Marin; Keramitsis (67′ Vetkal), Golic, Chesti; Louakima, D’Alessio, Pisilli (46′ Pagano), Cherubini (78′ Alessio); Mannini, Costa (86′ Graziani); Misitano (78′ Bolzan). A disposizione: De Franceschi, Plaia, Marazzotti, Reale, Ivkovic, Guerrero. Allenatore: Guidi

Frosinone: Avella; Macej, Pahic (46′ Amerighi), Lusuardi, Giunashvili; Boccia (88′ Totti), Cisse (46′ Ferizaj), Milazzo, Stefanelli (60′ O’ Neill); Voncina, Mezsargs (78′ Romano A.). A disposizione: Lagonigro, Romano R., Severino, Molignano, Paura, Aromatico. Allenatore: Gregucci

Arbitro: Emmanuele Marco della sezione di Pisa

Ammoniti: 20′ Cherubini (R), 21′ Golic (R), 28′ Milazzo (F), 37′ Costa (R), 88′ Boccia (F)

Note: Recuperi 2’pt / 5′ st

ROMA –Al ‘Tre Fontane’ contro la Roma arriva il terzo stop consecutivo per i giallazzurri. Alla squadra di Gregucci non basta il forcing finale per aggrappare un importante pareggio.

Nei primi minuti un occasione per parte, prima Louakima impegna con un rasoterra Avella, poi la risposta del Frosinone con Voncina che si fa ipnotizzare da Marin. Al 13′ ecco il vantaggio giallorosso, sempre Louakima protagonista e bravo ad approfittare del tanto spazio per insaccare a fil di palo il pallone dell’1-0. Al 20′ Avella salva dal possibile raddoppio della Roma, provvidenziale il tuffo dell’estremo difensore giallazzurro sul colpo di testa di Pisilli praticamente a colpo sicuro. Il Frosinone si scuote e trova il pareggio, decisivo il tocco di Louakima sul calcio di punizione di Milazzo. Il primo tempo scorre senza troppe emozioni è 1-1 al duplice fischio.

Al 48′ la Roma torna avanti. Pressing di Mistiano su Avella, l’attaccante ruba palla e deposita il pallone in rete per un nuovo vantaggio giallorosso. Il Frosinone si fa rivedere dalle parti di Marin al 54′, con la botta dalla distanza di Ferizaj. La squadra di Guidi sfrutta il momento favorevole e con Cherubini trova il terzo gol. Azione che parte con D’Alessio, bravo a servire a centro area proprio il numero 7 romanista. Giallazzurri che di carattere vanno a riaprire il match, fa tutto Boccia, che di forza entra in area di rigore e batte Marin. Forcing finale giallazzurro che però serve a poco, arriva la terza sconfitta in tre partite, ora testa al prossimo impegno alla ‘Città dello Sport’ contro l’Inter.

Fonte Foto: AS ROMA