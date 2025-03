 SAMPDORIA – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA

Il Frosinone Calcio comunica che per la gara SAMPDORIA-FROSINONE, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie BKT, in programma Sabato 29 marzo alle ore 15.00, la vendita per la tifoseria ospite è attiva da oggi, lunedì 24 marzo alle ore 15, fino a venerdì 28 marzo 2025 alle 19.00 presso i punti vendita TicketOne e online al link.

Il costo è di € 15,00 + costo di prevendita

INFO PARCHEGGIO OSPITI

Uscita consigliata: Genova Est. Parcheggio denominato “Piastra Genova Est”