 SERIE C FEMMINILE, LE GIALLAZZURRE VINCONO 7-0 A MOLFETTA

MOLFETTA: Stella, Cantatore, Lippolis, Di Grumo (21’ st Maggio), Ladisa, Riboldi, Rotondo (27’ st Alfonso), Fiore, Petruzzella (5’ st Capriati), Pellegrini (40’ st Pallara), Cimadomo (21’ st De Musso).

A disposizione: Lerario, Lamartira, Carrante, Carlucci.

Allenatore: Petruzzella.

FROSINONE: Ruotolo, Silvi, Copia (10’ st Palmigiani), Bevilacqua (15’ st Antonucci), Natali (21’ st Conti), Tata (1’ st Martella), Alborghetti, Stibel, Bartolini, Zavarese (1’ st Mendolicchio), Zorzetto.

A disposizione: Zuliani, Cacchioni, Sgambato, Spagnoli.

Allenatore: Foglietta.

Marcatori: Tata (F), Tata (F), Tata (F), Alborghetti (F), Zorzetto (F), Alborghetti (F), Martella (F).

MOLFETTA – Partita a senso unico quella andata in scena sotto il sole dello Stadio “Paolo Poli” di Molfetta. Le giallazzurre di mister Foglietta hanno affrontato e battuto il Molfetta di mister Petruzzella con un sonoro 0-7. Il Frosinone ha condotto la partita sin dai primi minuti di gioco costringendo le padrone di casa a difendere e a cercare di arginare le scorribande offensive guidate da Tata, Zorzetto e Alborghetti. È proprio la numero 17 che apre le danze e porta in vantaggio il Frosinone. Doppietta e tris sempre di Tata nella prima frazione. In gol anche Alborghetti con una doppietta, Zorzetto ed infine la subentrata Martella chiude il match per il definitivo 7-0. Il prossimo weekend le canarine ospiteranno a Ferentino la Salernitana, compagine già battuta 3-2 nel girone d’andata grazie alla doppietta di Sgambato e al gol di Spagnoli.