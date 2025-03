 SERIE C FEMMINILE, SCONFITTA CON IL TRASTEVERE

Trastevere – Martinoli, Sclavo, Orlando (dal 12’st Canale), Betti M., Lorè, Betti L., Boldorini (dal 41’st Pastore), Serao (dal 32’st Zuzzi), Antonelli (dal 49’st Lasco), Rubano, Tarantino (dal 48’st Esposito). A Disposizione: Valeri, Passarani, Mossino, Mattei. Allenatore: Ciferri

Frosinone – Nardi, Stibel, Collovà, Zavarese, Contena (dal 29’st Ruzafa), Licari, Musolino (dal 43’pt Neddar), Maier, Sgambato (dal 39’st Bevilacqua), Tata (dal 29’st De Matteis), Spagnoli. A Disposizione: Zuliani, Fiore, Antonucci, Leone, Cacchioni. Allenatore: Foglietta

Arbitro: De Angelis Christian della sezione di Nocera Inferiore

Assistenti: Ricerni Edoardo e Rezzoagli Alessandro della sezione di Roma 1

Ammoniti: Nardi, Zavarese, Orlando, Betti L., Serao

Espulsi: Zavarese

Marcatori: 17’st Lorè, 35’st Antonelli

Roma – Nella ventiduesima giornata di Serie C, il Frosinone di mister Foglietta è ospite del Trastevere nello scontro la vertice del campionato. La partita sin dai primi minuti è molto equilibrata con le due squadra che si scoprono poco per non dare il fianco agli avversari visto la grande posta in palio. Al venticinquesimo ci prova Sgambato su un calcio di punizione dal limite ma il tiro termina alto sopra la traversa. Non tarda la reazione delle padrone di casa, infatti, dopo pochi minuti sugli sviluppi di un calcio d’angolo Lauren Betti colpisce il palo e sfiora il vantaggio. Passa poco e Tarantino sfiora nuovamente il vantaggio con un pallonetto che batte Nardi ma trova la traversa che salva il risultato. Le padrone di casa si fanno sempre più pericolose e a pochi minuti dal termine della prima frazione di gioco, il Frosinone resta in dieci. Zavarese, al limite dell’area di rigore sgambetta Tarantino e per somma di ammonizioni è costretta a lasciare il terreno di gioco.

La ripresa si apre con il Trastevere che attacca e dopo pochi minuti sfiora il vantaggio ancora con Tarantino che in acrobazia sfiora il palo destro difeso da Nardi. Al diciassettesimo arriva il vantaggio casalingo con L0rè. Calcio di punizione dal limite per le padrone di casa, il pallone ribattuto da Neddar termina sui piedi di Lorè che di prima intenzione gira in porta e batte Nardi per l’1-0. Il Frosinone prova nonostante l’inferiorità numerica a recuperare lo svantaggio. Ci prova con Tata che da trequarti campo fa partire un tiro che si spegne tra le braccia di Martinoli. Al trentacinquesimo però arriva il colpo del k.o. con Antonelli, che in solitaria scarta due difensori giallazzurre e scarica un destro sul secondo palo che è imprendibile per Nardi, portando il parziale sul 2-0. Il Frosinone con una giocatrice in meno e con molto nervosismo in campo non riesce più a rimettere in piedi il match che termina 2-0 per il Trastevere.