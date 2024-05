 SERIE C FEMMINILE, TROPPO FROSINONE: ‘MANITA’ AL MATERA

FROSINONE: Ruotolo, Silvi (8’ st Copia), Cacchioni, Bevilacqua, Natali (39’ st Conti), Tata, Makulova (14’ st Martella), Stibel, Sgambato (3’ st Alborghetti), Zavarese (44’ st Leone), Spagnoli.

A disposizione: Zuliani, Bartolini, Palmigiani, Antonucci.

Allenatore: Foglietta.

MATERA: Corrales, Badiceanu, Trotta, Vlassopoulou, Fiore, Barrile, Bonasia, Freby, Sesto (46’ st Rinna), Ferrarello, Ciampi.

A disposizione: Rusanen.

Allenatore: Lanzolla.

Marcatori: 10’ pt Makulova (F), 14’ pt Sgambato (F), 21’ pt Tata (F), 6’ st Alborghetti (F), 11’ st Autorete (M), 14’ st Trotta (M), 37’ st Spagnoli (F).

FERENTINO – Il Frosinone di mister Foglietta vince e riscatta il match dell’andata perso per 1-0. Le giallazzurre portano a casa l’ottava vittoria consecutiva mantenendo il secondo posto in classifica. Il match non è mai stato in discussione, il Frosinone ha tenuto le redini del gioco in quasi tutti i 90 minuti. Makulova sblocca il risultato al 10’ minuto del primo tempo su un filtrante perfetto di Natali, subito dopo Sgambato raddoppia su calcio di punizione dal limite dell’area ed infine Tata sfrutta al meglio una disattenzione difensiva del Matera per il tris. Nella ripresa le giallazzurre non mollano la presa e al 6’ minuto Alborghetti cala il poker. Dal 10 al 15’ minuto il Matera sigla due gol: prima con un autogol della retroguardia canarina e poi con Trotta che batte Ruotolo. I due gol del Matera non impensieriscono il Frosinone che gestisce il risultato affondando al momento opportuno e trovando il 5-2 con Spagnoli.

A due match dalla fine del campionato le canarine coprono la seconda posizione a +1 dal Trastevere e a -6 dalla capolista Vis Mediterranea. Il prossimo weekend il Frosinone sarà ospite del Catania.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio