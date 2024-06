 SERIE C FEMMINILE, VITTORIA E SECONDO POSTO: FROSINONE CHIUDE COL SORRISO

FROSINONE: Ruotolo, Silvi, Cacchioni, Stibel, Zavarese, Bevilacqua (45’ st Palmigiani), Copia, Leone (23’ st Conti), Zorzetto (35’ st Martella), Sgambato (42’ st Alborghetti), Tata (46’ st Carcini)

A disposizione: Zuliani, Mendolicchio, Rutigliano, Bartolini.

Allenatore: Foglietta.

COSCARELLO: Carelli (46’ st Giglio), Cardone, Cinque, Dagui, El Alami (46’ st Aiello), Facchineri, G. Sacco (14’ st Gatto), Madalane (46’ st De Giacomo), C. Sacco, Siciliano, Vigna.

Allenatore: Greco.

Marcatori: Cacchioni (F).

Note: ammoniti: Gatto (E), Siciliano (E).

FERENTINO – Cala il sipario sulla stagione 2023/2024, il Frosinone guidato da mister Foglietta porta a casa l’ennesima vittoria e chiude il cerchio con 10 vittorie consecutive e con un totale di 23 vittorie e 2 pareggi che equivalgono a 71 punti. Proprio nelle ultime 10 uscite stagionali le canarine hanno tenuto la porta inviolata in 7 match, subendo solamente 4 gol diventando così la seconda miglior difesa del campionato. L’ultimo atto, contro l’E. Coscarello, termina con una vittoria grazie ad un gol di Cacchioni che regala al Frosinone i tre punti che servivano per difendere il 2° posto dall’assalto del Trastevere. Vittoria di misura contro una compagine ben messa in campo che però retrocede in Eccellenza.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio