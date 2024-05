 SERIE C, IL FROSINONE CALA IL POKER CONTRO IL CATANIA

CATANIA: Trentadue, Pietrini (6’ st Vitale), Papaleo, Barbarino, Gaglio, Fiorile (23’ st Lanteri), Ferlito (16’ st Musumeci), Di Stefano (39’ st Russo), Sciuto, Cammarata, Gattuso (34’ st Basilotta).

A disposizione: Larganà, La Porta.

Allenatore: Scuto.

FROSINONE: Ruotolo, Silvi (49’ st Mendolicchio), Cacchioni, Bevilacqua (39’ st Palmigiani), Sgambato (20’ st Zorzetto), Tata, Makulova, Spagnoli, Stibel, Natali (43’ st Conti), Zavarese (47’ st Bartolini).

A disposizione: Zuliani, Palmieri, Leone, Rutigliano.

Allenatore: Foglietta

Marcatori: 17’ pt Makulova (F), 23’ pt e 12’ st Tata (F), 45’ pt Bevilacqua (F),

Note: ammoniti: Lanteri (C).

CATANIA – Il Frosinone Femminile porta a casa la nona vittoria consecutiva e sale a quota 68 punti in campionato. Un solo punto di distacco tra il secondo e il terzo posto ad una partita dal termine del campionato. Partita equilibrata con entrambe le compagini super propositive e con tanti capovolgimenti di fronte. Il Frosinone si trova davanti un Catania giovane ma ben messo in campo e con ottime qualità. Le ragazze di mister Foglietta al 12’ minuto passano in vantaggio con Makulova, ultima partita stagionale per la classe ’95 che lascia la maglia giallazzurra con 3 gol stagionali. Prima della fine della prima frazione Tata firma lo 0-2 e poi Bevilacqua cala il tris. Nella ripresa Tata va ancora in gol chiudendo definitivamente il match. Prossima settimana, ultimo match di campionato contro l’Eugenio Coscarello a Ferentino.

