 SERIE C FEMMINILE, VITTORIA IN TRASFERTA CON IL PALERMO

Palermo – Biundo, Gippetto, Bonanno (dal 1’st Bruno), Piro (dal 38’st Coco), Cancilla, Tarantino (dal 13’st Navarro), Chirillo, Priolo, Viscuso (Dal 23’st Dragotto), Ciampi (dal 1’st Leto), Incontrera. A Disposizione: Ficalora, Cracchiolo, Ingrassia, Palermo. Allenatore: Pipitone

Frosinone – Nardi, Silvi (Dal 18’st Contena), Neddar, Vaccari, Sgambato (dal 43’st Bevilacqua), Tata, Licari (Dal 35’st Leone), Spagnoli, Stibel, Collova, Maier (Dal 14’st De Matteis). A Disposizione: Zuliani, Cacchioni, Prosperi, Ruzafa, Musolino. Allenatore: Lombardi

Arbitro: Boccuzzo della sezione di Reggio Calabria

Assistenti: Curulli e Scalavino della sezione di Palermo

Ammoniti: Bruno, Stibel

Marcatori: 15’pt Sgambato, 35’pt Sgambato, 15’st Leto

Palermo – Nella ventiseiesima giornata di campionato di Serie C, il Frosinone Femminile fa visita al Palermo allo Sport Village Tommaso Natale. La partita per le giallazzurre inizia in discesa con la rete siglata nel primo quarto d’ora da Sgambato che con una punizione magistrale, dal limite dell’area di rigore, fa terminare il pallone sotto l’incrocio difeso da Biundo. Il Frosinone continua ad attaccare mettendo alle corde le padrone di casa che subiscono poco dopo la mezz’ora di gioco la rete dello 0-2 sempre con Sgambato protagonista. Infatti, la calciatrice giallazzurra raccoglie uno splendido cross fornito da Spagnoli e trafigge per la seconda volta l’estremo difensore rosanero.

Nella ripresa il Palermo tenta in più occasioni di accorciare le distanze ma la difesa ciociara è brava a respingere tutte le sortite avversarie. L’insistenza in fase offensiva delle padrone di casa però è premiata al quindicesimo della ripresa con la rete di Leto. La calciatrice palermitana, sugli sviluppi di un corner, svetta tra le avversarie e sigla il gol che dà speranza al Palermo. Nei minuti successivi il Frosinone abbassa pericolosamente il baricentro della squadra, concedendo molto alle avversarie, ma mantenendo la propria pericolosità in fase di ripartenza. All’ultimo minuto di gioco arriva l’occasione che potrebbe portare sul pareggio il risultato. Calcio d’angolo per il Palermo, la sfera esce dalla mischia in area di rigore e rotola tra i piedi di Gippetto che con un tiro dal limite inquadra lo specchio della porta ma sulla linea Tata di petto devia la sfera. Al termine dell’azione, il direttore di gara fischia la fine di una partita molto equilibrata che ha visto vincere il Frosinone per 1-2.