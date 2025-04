 PRIMAVERA 2, FROSINONE – AVELLINO 3-0

Frosinone – Minicangeli, Diallo (dal 45’st Cesari), Luchetti (dal 45’st Cellupica), Molignano (dal 30’st Marchese), Pelosi, Shkambaj (dal 15’st Borgia), Schietroma, Ndow (dal 15’st Befani), Cichero, Grosso, Barcella. A disposizione: Barone, Cellupica, Pantano, Antonellis, Carfagna, Cesari, Vaccà, Fiorito, Baptista. Allenatore: Pesoli

Avellino – Pizzella, Beruschi, Piantedosi, Amiranda. Solaro (dal 1’st Aloisi), Zequiraj (dal 13’st Gabriele), Vignoli, Diagne (dal 36’pt De Michele), Fusco, Antoci (dal 1’st Baldari), Fiorletta (dal 30’st Garofalo). A disposizione: Pezzella, Giorgetti, Giunto, Iasevoli, Lanzone, Della Porta, Piscopo. Allenatore: Galliano

Ammoniti: 22’pt Molignano, 29’pt Shkambaj, 35’pt Diagne, 37’pt Solaro, 10’st Zeqiraj, 13’st Ndow, 40’st Schietroma

Marcatori: 29’pt Grosso, 43’pt Cichero, 45’st Borgia

Arbitro: Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo

Assistenti: Domenico Lombardi e Mirco Monaco della sezione di Chieti

Ferentino -Il Frosinone scende in campo per la ventottesima giornata di Primavera 2 allo stadio “Città dello Sport” di Ferentino, ospitando l’Avellino. I biancoverdi partono forte, mettendo sotto pressione i padroni di casa, e al settimo minuto sfiorano il vantaggio con Beruschi: sugli sviluppi di un calcio d’angolo svetta tra i difensori giallazzurri e colpisce di testa, ma Minicangeli è pronto e devia in angolo.

La risposta del Frosinone non si fa attendere: dopo pochi minuti, Schietroma si fa spazio al limite dell’area di rigore e calcia, ma il pallone sfila sul fondo. Al diciannovesimo ancora Frosinone, ancora Schietroma: con una progressione impressionante riesce a lasciare dietro tutti i difensori biancoverdi e calcia di punta, anticipando anche il portiere, ma la sfera si stampa sul palo. Il Frosinone spinge a testa bassa, coinvolgendo tutti i suoi effettivi, chiudendo l’Avellino nella propria area, e al ventinovesimo trova il gol del vantaggio: Schietroma, dal lato destro del campo, mette in mezzo un cross che viene prolungato di testa da Barcella; il pallone arriva tra i piedi di Grosso, che incrocia sul secondo palo e batte Pizzella per l’1-0. Il Frosinone non si ferma. Al quarantesimo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, un’altra conclusione giallazzurra gira verso la porta, ma ancora una volta è il legno a negare la gioia del gol. A due minuti dalla fine del primo tempo arriva la seconda rete per i padroni di casa: Grosso arriva sul fondo e serve uno splendido assist in area; Cichero è bravo ad addomesticare il pallone e con il destro incrocia sul secondo palo, battendo ancora Pizzella.

Nella ripresa, il Frosinone non molla la morsa asfissiante sull’Avellino. Ci prova ancora Schietroma, ma il pallone viene bloccato dal portiere biancoverde. Al venticinquesimo è il turno di Barcella, servito magicamente da Cichero, che però spreca con un sinistro che termina sul fondo. L’Avellino comincia a uscire dal blocco imposto dai giallazzurri e inizia a far male alla difesa di mister Pesoli. Al ventisettesimo, De Michele, dal vertice dell’area, prova il destro a giro, ma non è fortunato. Al trentaquattresimo altra progressione per l’Avellino: Fusco vince un rimpallo in area e calcia di prima con il destro, ma il pallone termina alto. Il Frosinone soffre, stringe i denti, ma al quarantacinquesimo trova il gol che chiude definitivamente l’incontro: Borgia scaglia un destro da fuori area che fulmina il portiere biancoverde, fissando il punteggio sul 3-0 finale.