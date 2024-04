 SERIE C, TATA-SHOW E IL FROSINONE CALA IL TRIS ALL’INDEPENDENT

INDEPENDENT: Boccia, Marotti, Musella, Russo, Baldassarra (43’ st Sannino), Parretta (14’ st Esposito), Galluccio (35’ st Foccillo), Carnevale, Borrelli, Caravello (11’ st Caputo), Piscitelli.

A disposizione: Ventresino, Ferrara, Maddaluno, Limongelli, Nappa.

Allenatore: Aielli.

FROSINONE: Ruotolo, Silvi, Cacchioni (13’ st Copia), Bevilacqua, Natali (31’ st Antonucci), Tata (18’ st Zorzetto), Makulova (23’ st Alborghetti), Stibel (37’ st Conti), Sgambato, Zavarese, Spagnoli.

A disposizione: Zuliani, Mendolicchio, Palmigiani, Rutigliano.

Allenatore: Foglietta.

Marcatori: 27’ pt, 35’ pt e 7’ st Tata (F).

Note: ammoniti: Marotti (I), Caravello (I), Piscitelli (I).

NAPOLI – Il Frosinone vince ancora e sale a quota 56 punti con quattro lunghezze di distacco dal secondo posto occupato dal Trastevere. Proprio il prossimo weekend le giallazzurre affronteranno la compagine romana a Ferentino in un match ad alta quota. Le ragazze di mister Foglietta si regalano un primo tempo impeccabile subendo poco e niente ma producendo una mole immensa di occasioni da gol. Il match si sblocca nei primi 27 minuti di gara con Bevilacqua che parte in solitaria sulla fascia sinistra, crossa nel mezzo a pescare Tata che insacca alle spalle di Boccia.

Al 35’ minuto è ancora Tata ad andare in gol e a raddoppiare: palla filtrante di Natali per Sgambato, l’attaccante numero 9 supera il portiere avversario e appoggia per Tata che deve solo spingere in porta.

Nella ripresa il Frosinone cala il tris firmato ancora Tata, brava a sfruttare l’assist che scaturisce da una bellissima combinazione tra Makulova e Spagnoli. Per l’attaccante numero 17 si tratta del quattordicesimo gol e seconda tripletta in campionato.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio