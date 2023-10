 SETTORE GIOVANILE, I RISULTATI DELL’ULTIMO TURNO

Under 14 Elite

Vittoria per il Frosinone Calcio nel quarto turno di campionato dell’Under 14 Elite, con gli uomini di Pacini che restano a punteggio pieno. Battuto il Grifone di Gualdaroni per 3-1 in una partita molto equilibrata. I romani, infatti, sono una delle compagini più interessanti della categoria. A passare in vantaggio sono proprio gli ospiti con Biferale dopo appena 6′, risponde Tacchi su calcio di rigore. Nella ripresa Grande porta subito in avanti i ragazzi di Pacini e ancora Tacchi a 10′ dal termine sigla il definitivo 3-1 per i canarini. Il prossimo impegno sarà al Di Bisceglia contro la Nuova Tor Tre Teste.

Under 14 Pro

E’ iniziato anche il campionato per l’Under 14 Pro allenati sempre mister Pacini. Nella prima uscita stagionale il Frosinone ha affrontato l’Ancona, perdendo per 2-4. Sconfitta immeritata per quello che si è visto sul campo con i giallazzurri che hanno avuto un po’ di sfortuna in alcuni episodi. Per l’Ancona a segno Coscia e Montecchiani, il quale ha siglato una doppietta; per il Frosinone Tacchi, sua la rete del provvisorio pareggio, e Di Camillo.

Under 15

L’Under 15 perde in casa contro la Roma. Partita molto equilibrata con i padroni di casa che giocano bene nel primo tempo difendendosi dagli attacchi dei giallorossi. La prima frazione si chiude sul risultato di 0-0. Nella ripresa dopo 9′ Galieti sblocca il match con un bel colpo di testa. Rammarico per la squadra di mister Oliveira, che dopo pochi minuti dal vantaggio ospite, colpisce un palo con Eulisi su un calcio di punizione battuto bene dal numero 17. La Roma raddoppia con Russo che riconquista palla e a tu per tu con Rosa non fallisce.

In settimana è arrivata una grande soddisfazione per tutto il Frosinone Calcio: Gianmarco Rosa, Emanuele Riggi e Gabriele Caramanica sono stati convocati con la Nazionale Under 15. Rosa e Riggi, ricordiamo, provengono dall’interessante vivaio dell’Accademia Frosinone.

Under 16

Strepitosa vittoria per l’Under 16 che ha battuto la Roma per 2-0. I giallazzurri in controllo totale per tutta la partita e già dal primo tempo è apparsa evidente questa supremazia territoriale da parte dei ragazzi di Marsella. Più volte, infatti, il Frosinone ad un passo dallo sbloccare il risultato ma la sfortuna e le grandi parate di Sbaccanti hanno tenuto il parziale fino alla fine del primo tempo bloccato sullo 0-0. Nella seconda frazione la musica non è cambiata, il gol era nell’aria e puntualmente arriva al 20′ con Reali che in mischia, su un calcio di punizione battuto sulla fascia sinistra, infila Sbaccanti. Reazione scialba da parte dei giallorossi di Ciaralli che consente subito ai padroni di casa di raddoppiare con Befani, che con una parabola da cineteca mette in rete di testa, dopo una bella costruzione dal basso.

Under 18

Sconfitta pesante contro il Lecce per gli uomini di Marco Amelia che perdono 3-10 in casa. Per il Frosinone in gol Centra e Yanovskyy, che realizza una doppietta. I giallorossi a segno per due volte Perricci, Kongslev, Borgo, Kodor e in gol anche Diop e Metaj.