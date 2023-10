 CAGLIARI-FROSINONE AFFIDATA AL SIGNOR PAIRETTO DI TORINO

Sarà il signor Luca Pairetto di Nichelino (To) a dirigere Cagliari-Frosinone, gara valida per la 10.a giornata del campionato di Serie A in programma domenica 29 ottobre (ore 12.30) allo stadio ‘Domus Arena’ di Cagliari. Gli assistenti designati saranno i signori Andrea Zingarelli di Siena e Giuseppe Di Giacinto di Teramo. Il Quarto Uomo sarà il signor Giovanni Ayroldi di Molfetta. Al Var il signor Massimiliano Irrati di Pistoia, Avar il signor Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore (Sa).

Ufficio Stampa Frosinone Calcio