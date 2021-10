 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEK END

Fine settimana di riposo per le categorie under 16 e under 15.

I classe 2005 di mister Di Michele saranno impegnati domenica mattina nel match casalingo contro la Reggina.

In contemporanea, nel campionato regionale d’eccellenza, gli under 14 affronteranno l’Accademia Calcio Roma presso l’Academy Sport Center di Roma.

UNDER 17 – 5ª giornata

Domenica 10 ottobre alle ore 11:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Reggina

UNDER 16

Riposo

UNDER 15

Riposo

UNDER 14 – 2ª giornata

Domenica 10 ottobre alle ore 11:00 – Roma (RM)

Accademia Calcio Roma – FROSINONE

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio