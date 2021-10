 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEK END

Scontato il turno di riposo della scorsa settimana, gli under 16 e gli under 15 tornano di nuovo in campo ed ospiteranno la Lazio a Ferentino.

I ragazzi allenati da mister Galuppi prima della pausa hanno vinto sul campo del Crotone per 2-1. I classe 2007 invece sono reduci da due pareggi consecutivi: nella prima giornata contro il Benevento e nella seconda contro il Crotone.

Gli under 14, impegnati in casa contro il Tivoli, devono riscattare il passo falso fatto sul campo dell’Accademia Calcio Roma.

Turno di stop per i classe 2005.

UNDER 17

Riposo

UNDER 16 – 3ª giornata

Domenica 17 ottobre alle ore 15:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Lazio

UNDER 15 – 3ª giornata

Domenica 17 ottobre alle ore 11:30 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Lazio

UNDER 14 – 3ª giornata

Sabato 16 ottobre alle ore 15:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Tivoli

