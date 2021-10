 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEK END

Settimana ricca di impegni per il settore giovanile giallazzurro.

Tornano in campo i classe 2005 dopo due settimane di stop. I ragazzi allenati da mister Di Michele affronteranno il Benevento, fuori casa, cercando di riscattare le prestazioni fatte contro Lazio e Reggina.

Altra trasferta per gli under 16 e gli under 15 che voleranno a Cosenza per affrontare i lupi nel Centro sportivo “Popilbianco”. Per le due squadre situazioni differenti: i primi nell’ultima gara di campionato non sono andati oltre l’1-1 contro la Salernitana; i 2007 invece due vittorie consecutive, entrambe di misura, contro Lazio e Salernitana.

Doppio impegno per i classe 2008 di mister Broccolato. Sabato, nel campionato élite, i giallazzurri saranno ospiti del Ceprano a Roma – Centocelle, mentre il giorno successivo a Ferentino attenderanno i pari età del Perugia.

UNDER 17 – 7ª giornata

Sabato 30 ottobre alle ore 12:00 – Benevento (BN)

Benevento – FROSINONE

UNDER 16 – 5ª giornata

Domenica 31 ottobre alle ore 15:30 – Cosenza (CS)

Cosenza – FROSINONE

UNDER 15 – 5ª giornata

Domenica 31 ottobre alle ore 12:30 – Cosenza (CS)

Cosenza – FROSINONE

UNDER 14 élite – 5ª giornata

Sabato 30 ottobre alle ore 16:15 – Roma (RM)

Ceprano – FROSINONE

UNDER 14 Pro – 2ª giornata

Domenica 31 ottobre alle ore 15:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Perugia

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio