 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Dopo il turno di riposo torna in campo il campionato nazionale under 17. I ragazzi allenati da mister Di Michele attenderanno a Ferentino il Benevento, compagine attualmente al 3° posto in classifica con 35 punti.

Gli under 16 e gli under 15 ospiteranno il Crotone: per i classe 2006 match importante per poter risalire in classifica e scavalcare proprio i rossoblù; per i classe 2007 invece test di maturità per rimanere ancorati alla parte alta della classifica.

Gli under 14 scenderanno in campo solamente nel campionato élite contro il Tivoli visto il rinvio del match del campionato Pro.

Tour de force per i più piccoli della famiglia giallazzurra, dopo essere scesi in campo nel recupero contro la Lazio, gli under 13 affronteranno fuori casa l’Ascoli.

UNDER 17 – 20ª giornata

Sabato 26 febbraio alle ore 15:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Benevento

UNDER 16 – 11ª giornata

Domenica 27 febbraio alle ore 10:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Crotone

UNDER 15 – 11ª giornata

Domenica 27 febbraio alle ore 12:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Crotone

UNDER 14 élite – 16ª giornata

Sabato 26 febbraio alle ore 17:45 – Tivoli (RM)

Tivoli – FROSINONE

UNDER 14 pro

Riposo

UNDER 13 Pro – 10ª giornata

Domenica 27 febbraio alle ore 15:00 – Piattoni (AP)

Ascoli – FROSINONE

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio