 PRIMAVERA 2, IL FROSINONE ‘INQUADRA’ I TRE PUNTI CON IL COSENZA

Ancora una gara interna per il Frosinone nel girone B del campionato Primavera 2. I ragazzi di Gorgone, tornati alla vittoria squillante (3-0) contro il Crotone, incrociano il campo con un’altra calabrese il Cosenza per la 18.a giornata. Silani battuti all’andata con il rotondo punteggio di 5-1 ma, come ha fatto capire il tecnico giallazzurro, formazione da prendere con le pinzette anche se la classifica non è granché confortante, con i canarini a 30 punti, terzi in classifica, i lupi rossoblu a 17. Nell’ultimo turno il Cosenza non è andato oltre il 2-2 casalingo con l’Ascoli, riuscendo ad agguantare il pari solo al 90’. Espulso Di Pasquale che ha rimediato anche 3 giornate di squalifica. Nel Frosinone che si avvicina alla sfida invece la lista degli assenti non accenna a diminuire rispetto a sabato scorso. Dovranno scontare l’ultima delle 2 giornate di stop imposta dal Giudice Sportivo sia Pittaccio che Maestrelli, mentre mancheranno ancora Peres e Bracaglia (problemi ai flessori) e Giordani che ha un polso ingessato.

Per il resto Gorgone si affida ad una squadra ben rodata che però non deve eccedere in personalismi come accaduto nel primo tempo con il Crotone. E in tal senso dovranno dare le risposte da par loro i vari Stampete, Selvini, Favale e Jirillo che rappresentano le bocche da fuoco del Frosinone. Un successo pieno permetterebbe di tenere sotto tiro il Cesena (34) che viaggia alla volta di Pisa mentre la capolista Lazio (38) è fuori concorso anche perché riceve la Reggina. Ma i giallazzurri dovranno vincere senza se e senza ma.

