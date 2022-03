 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Fine settimana ricco di match per il settore giovanile del Frosinone.

Domenica pomeriggio scenderanno in campo tutte le compagini nazionali: prima l’Under 15 e l’Under 16, rispettivamente alle 12:00 e alle 10:00, entrambe contro la Reggina.

Nel primo pomeriggio i classe 2005 attenderanno a Ferentino la capolista Roma, compagine attualmente ancora imbattuta in campionato che ha totalizzato, in 21 gare, 55 punti.

Doppio match per gli Under 14, il sabato i giallazzurri saranno ospiti della Lupa Frascati tentando il colpo per allungare ulteriormente sulle inseguitrici; la domenica invece ospiteranno il Pescara 5º in classifica, distante proprio dai ciociari 5 punti.

Chiudono il fine settimana calcistico gli Under 13 Pro contro l’Ancona Matelica, lontano dalle mura amiche.

UNDER 17 – 24ª giornata

Domenica 3 aprile alle ore 14:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Roma

UNDER 16 – 16ª giornata

Domenica 3 aprile alle ore 10:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Reggina

UNDER 15 – 16ª giornata

Domenica 3 aprile alle ore 12:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Reggina

UNDER 14 élite – 21ª giornata

Sabato 2 aprile alle ore 17:00 – Frascati (RM)

Lupa Frascati – FROSINONE

UNDER 14 pro – 19ª giornata

Domenica 3 aprile alle ore 16:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Pescara

UNDER 13 Pro – 14ª giornata

Domenica 3 aprile alle ore 15:00 – Ancona (AN)

Ancona – FROSINONE

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio