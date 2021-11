 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Fine settimana ricco di impegni.

Tutte le categorie giovanili del Frosinone scenderanno in campo nei rispettivi match di campionato.

Gli under 17, galvanizzati dalla vittoria di misura per 1-0 contro l’Ascoli, affronteranno il Cosenza. I lupi nella scorsa giornata hanno superato brillantemente la Reggina ed hanno conquistato la 7ª posizione in classifica.

Under 16 e under 15 saranno ospiti della Reggina a Reggio Calabria. Ancora un pareggio per i ragazzi allenati da mister Galuppi, 1-1 con il Lecce. Quarta vittoria consecutiva e secondo posto con 14 punti per i classe 2007 guidati da mister Mizzoni.

Doppio impegno per gli under 14: nel campionato élite il Frosinone affronterà la Lupa Frascati, in casa, mentre nel campionato Pro i canarini saranno ospiti della Lazio.

I più piccoli affronteranno, tra le mura amiche, la squadra B del Pescara.

UNDER 17 – 10ª giornata

Domenica 21 novembre alle ore 10:30 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Cosenza

UNDER 16 – 7ª giornata

Sabato 20 novembre alle ore 12:00 – Reggio Calabria (RC)

Reggina – FROSINONE

UNDER 15 – 7ª giornata

Sabato 20 novembre alle ore 10:00 – Reggio Calabria (RC)

Reggina – FROSINONE

UNDER 14 élite – 8ª giornata

Sabato 20 novembre alle ore 17:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Lupa Frascati

UNDER 14 Pro – 5ª giornata

Domenica 21 novembre alle ore 10:00 – Roma (RM)

Lazio – FROSINONE

UNDER 13 Pro – 3ª giornata

Domenica 21 novembre alle ore 12:00 – Ripi (FR)

FROSINONE – Pescara sq. B

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio