 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Scontato il turno di riposo, tornano in campo i classe 2006 di mister Ledesma. Gli Under 17 affronteranno in casa il Perugia, domenica pomeriggio presso il Centro Sportivo “Vollero” di Ceprano.

Trasferta ostica quella delle altre due categorie nazionali, sia gli Under 16 che gli Under 15 saranno ospiti della Salernitana nel Centro Sportivo “Vincenzo Volpe” a Salerno.

UNDER 17

Domenica 9 ottobre alle ore 15:00 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Perugia

UNDER 16

Domenica 9 ottobre alle ore 14:15 – Salerno (SA)

Salernitana – FROSINONE

UNDER 15

Domenica 9 ottobre alle ore 11:30 – Salerno (SA)

Salernitana – FROSINONE

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio