 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Nuovo fine settimana di gare per i giovani giallazzurri, impegno in trasferta per la Primavera di mister Pesoli, che in casa del Palermo proverà a consolidare la testa della classifica. Cerca lo spunto Playoff l’Under 17 di mister Lucidi, che arriva al match contro la Lazio da tre risultati utili consecutivi. Impegnate contro i biancocelesti anche Under 15 e Under 16, che tornano in campo dopo il turno di stop. Chiudono il weekend l’Under 14 Pro e l’Under 14 Elite impegnate rispettivamente contro Ascoli e Atletico Vescovio. Di seguito il programma completo:

PRIMAVERA: PALERMO-FROSINONE

Sabato 14 dicembre, ore 14.30, C.S. Pasqualino – Carini (Pa)

UNDER 17: LAZIO-FROSINONE

Domenica 15 dicembre, ore 15.00, Salaria Sport Village – Roma

UNDER 16: LAZIO-FROSINONE

Domenica 15 dicembre, ore 17.00, La Borghesiana – Roma

UNDER 15: LAZIO-FROSINONE

Domenica 15 dicembre, ore 14.30, La Borghesiana – Roma

UNDER 14 PRO: FROSINONE-ASCOLI

Domenica 15 dicembre, ore 13.00, Capo i Prati – Fiuggi (Fr)

UNDER 14 ELITE: FROSINONE-ATLETICO VESCOVIO

Sabato 14 dicembre, ore 14.30, Capo i Prati – Fiuggi (Fr)