 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Turno di riposo per le competizioni nazionali ad esclusione degli under 16 che scenderanno regolarmente in campo nel recupero della 5ª giornata contro il Cosenza.

Non si fermano i campionati dei classe 2008, infatti i ragazzi di mister Broccolato sabato affronteranno l’Atletico 2000 in trasferta, mentre il giorno successivo attenderanno la Roma a Ferentino.

Posticipato il match della categoria under 13 Pro contro la Lazio.

UNDER 17

Riposo

UNDER 16 – recupero 5ª giornata

Domenica 28 novembre alle ore 10:30 – Cosenza (CS)

Cosenza – FROSINONE

UNDER 15

Riposo

UNDER 14 élite – 8ª giornata

Sabato 27 novembre alle ore 16:00 – Roma (RM)

Atletico 2000 – FROSINONE

UNDER 14 Pro – 5ª giornata

Domenica 28 novembre alle ore 15:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Roma

UNDER 13 Pro

Riposo

