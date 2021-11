 IL FROSINONE CALCIO E GEARXPRO SPORTS INSIEME NELLA STAGIONE 21/22

Il Frosinone Calcio ufficializza la partnership con GearxPro Sports per la stagione 2021-2022.

Gli atleti del club giallazzurro saranno supportati nel miglioramento della performance e nella prevenzione degli infortuni dalle calze Grip SOXPro, dispositivo medico di Classe 1 premiato dalla giuria del Plus X Award. Le fini frecce in silicone e la struttura multimateriale dei prodotti garantiranno, oltre ad una stabilità massima in elevazione e nei cambi di direzione, una fondamentale protezione delle zone più delicate del piede garantendo all’atleta comfort, stabilità e precisione durante tutta la durata dell’attività.

Inoltre, GEARXPro Sports ottiene la licenza ufficiale su prodotti Frosinone Calcio attraverso lo sviluppo e la produzione di una linea esclusiva di parastinchi FlexGXpro (sinonimo di leggerezza, flessibilità, stabilità e protezione a 360°), distribuiti sia sui canali di vendita della società frusinate, sia dalla rete di distribuzione del brand italiano.

L’intero sodalizio si fonderà sulla condivisione di valori, elemento cardine di entrambe le società, che spingeranno GEARXPro Sports ed il Frosinone Calcio a raggiungere sempre nuovi traguardi e successi importanti nei rispettivi settori.