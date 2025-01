 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Nuovo weekend di partite per il settore giovanile giallazzurro, si inizia sabato alle 11.00 con la Primavera, impegnata in casa dello Spezia, trasferta anche per l’Under 17 sul campo del Catanzaro. Turno di riposo per Under 15 e Under 16. A chiudere il programma l’Under 14 Pro ed Elite in campo contro Vis Pesaro e Atletico Lodigiani.

PRIMAVERA: SPEZIA – FROSINONE

Sabato 25 gennaio, ore 11.00 C.S. Ferdeghini – La Spezia (SP)

UNDER 17: CATANZARO – FROSINONE

Domenica 26 gennaio, ore 12.30, C.T. Federale – Catanzaro (CZ)

UNDER 16: TURNO DI RIPOSO

UNDER 15: TURNO DI RIPOSO

UNDER 14 PRO: VIS PESARO – FROSINONE

Domenica 26 gennaio, ore 14.00, Campo Comunale Muraglia – Pesaro (PU)

UNDER 14 ELITE: FROSINONE – ACCADEMIA ATLETICO LODIGIANI

Sabato 25 gennaio, ore 15:00, Capo i Prati – Fiuggi (Fr)