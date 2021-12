 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Ultime partite del 2021 e ultime gare dei match d’andata.

I classe 2005 domenica 12 dicembre affronteranno, tra le mura amiche, la Salernitana. I granata provengono dalla vittoria di misura per 1-0 contro la Reggina e contano un punto in più del Frosinone.

Gli under 16, dopo il big match della scorsa settimana contro il Napoli, saranno impegnati nuovamente contro una big, la Roma.

Turno di riposo per la categoria under 15.

In campo sabato anche il campionato élite: il Frosinone di mister Broccolato sarà ospite del Savio, 6º in classifica con 17 punti. Il campionato Pro, sempre dei classe 2008, vedrà il Pescara affrontare il Frosinone.

I più piccoli della famiglia giallazzurra invece sabato affronteranno la Roma in trasferta.

UNDER 17 – 12ª giornata

Domenica 12 dicembre alle ore 15:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Salernitana

UNDER 16 – 9ª giornata

Domenica 12 dicembre alle ore 15:00 – Roma (RM)

Roma – FROSINONE

UNDER 15

Riposo

UNDER 14 élite – 11ª giornata

Sabato 11 dicembre alle ore 17:45 – Roma (RM)

Savio – FROSINONE

UNDER 14 Pro – 8ª giornata

Domenica 12 dicembre alle ore 17:30 – Città di Sant’Angelo (PE)

Pescara – FROSINONE

UNDER 13 Pro – 5ª giornata

Sabato 11 dicembre alle ore 15:00– Roma (RM)

Roma – FROSINONE

