 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Ripartono parzialmente i campionati del settore giovanile.

Dopo i rinvii delle prime 3 partite del girone di ritorno, l’under 17 torna in campo contro la Lazio nella 17ª giornata di campionato. Ancora fermi i campionati under 16 e under 15 nazionali, il campionato under 14 élite e il campionato under 13 pro. Riprende l’under 14 pro con il match di recupero della 7ª giornata contro l’Ascoli, domenica 30 gennaio a Ferentino.

UNDER 17 – 17ª giornata

Domenica 30 gennaio alle ore 15:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Lazio

UNDER 16

Riposo

UNDER 15

Riposo

UNDER 14 élite

Riposo

UNDER 14 Pro – recupero 7ª giornata

Domenica 30 gennaio alle ore 17:30 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Ascoli

UNDER 13 Pro

Riposo

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio