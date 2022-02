 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Tutti in campo!

Tornano in campo contemporaneamente tutte le categorie giovanili del Frosinone Calcio.

Gli under 17 saranno impegnati nel recupero della 14ª giornata di campionato contro il Napoli, compagine attualmente al 5° posto in classifica.

Under 16 e Under 15 domenica mattina saranno ospiti della Lazio a Roma presso il Green Club – Prato Lauro.

Il campionato élite riparte dalla prima giornata di ritorno con il Frosinone lontano dalle mura amiche contro l’Atletico Lodigiani, sabato 12 febbraio alle ore 15:00.

La stessa categoria, 2008, il giorno successivo attenderà in casa il Monterosi per la 10ª giornata del campionato under 14 Pro.

In campo anche i più piccoli della famiglia giallazzurra che a Ripi affronteranno il Perugia.



UNDER 17 – 14ª giornata

Sabato 12 febbraio alle ore 15:00 – Napoli (NA)

Napoli – FROSINONE



UNDER 16 – 12ª giornata

Domenica 13 febbraio alle ore 10:00 – Roma (RM)

Lazio – FROSINONE

UNDER 15 – 12ª giornata

Domenica 13 febbraio alle ore 12:30 – Roma (RM)

Lazio – FROSINONE

UNDER 14 élite – 14ª giornata

Sabato 12 febbraio alle ore 15:00 – Roma (RM)

Atletico Lodigiani – FROSINONE



UNDER 14 pro – 10ª giornata

Domenica 13 febbraio alle ore 15:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Monterosi

UNDER 13 Pro – 7ª giornata

Domenica 13 febbraio alle ore 15:00 – Ripi (FR)

FROSINONE – Perugia

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio