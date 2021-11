 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

L’under 17 di mister Di Michele ospiterà a Ferentino i pari età del Perugia. I classe 2005 giallazzurri sono pronti a riscattare il pareggio subito nell’extra time della scorsa giornata.

Turno di stop per i classe 2004 e 2005.

Doppio impegno per l’under 14: nel campionato élite i ragazzi allenati da mister Broccolato affronteranno tra le mura amiche il Tor Sapienza, mentre nel campionato Pro saranno ospiti del Pesaro.

Infine match d’esordio per l’under 13 pro che affronterà presso il Delfino Training Center il Pescara.

UNDER 17 – 7ª giornata

Sabato 7 novembre alle ore 15:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Perugia

UNDER 16

Riposo

UNDER 15

Riposo

UNDER 14 élite – 6ª giornata

Sabato 6 novembre alle ore 14:30 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Tor Sapienza

UNDER 14 Pro – 3ª giornata

Domenica 7 novembre alle ore 15:00 – Pesaro (PU)

Pesaro – FROSINONE

UNDER 13 Pro – 1ª giornata

Domenica 7 novembre alle ore 12:00 – Città Sant’Angelo (PE)

Pescara – FROSINONE

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio